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Прохожие устроили погоню в центре Москвы за 27-летним грабителем из Бурятии

Прохожие устроили погоню в центре Москвы за 27-летним грабителем из Бурятии
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Москве
Он вырвал из рук незнакомки дорогущий мобильник и бросился наутёк

Этот инцидент произошёл в российской столице. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, 27-летний уроженец Бурятии ограбил девушку на улице Кузнецкий Мост. Она как раз вышла из бара и разговаривала по телефону.
 
Злоумышленник подбежал к москвичке и выхватил из её рук гаджет одного известного бренда за 60 с лишним тысяч рублей, а после попытался скрыться.

Дело было ночью. Потерпевшая побежала следом за грабителем, крича и прося помощи. К поимке преступника присоединились неравнодушные прохожие. Они настигли молодого человека на улице Неглинная и удерживали его до приезда полицейских.

 
Стражи правопорядка изъяли у парня похищенный мобильник и вернули его владелице, а его самого – кстати, уже неоднократно судимого за кражу и грабёж – доставили в дежурную часть.

Против злоумышленника уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ. Его поместили под подписку о невыезде. Кадры с удирающим от преследователей похитителем гаджета попали на камеры.

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