Улан-удэнке дали 200 часов обязательных работ за пьяную езду



Нетрезвая водитель попалась сотрудникам Госавтоинспекции. То, что она находилась в состоянии опьянения, подтвердило и медосвидетельствование.





На заседании улан-удэнка полностью признала свою вину. Ей дали 200 часов обязательных работ и на два года лишили водительских прав. Приговор пока не вступил в законную силу.



Жительница столицы Бурятии предстала перед судом за вождение в нетрезвом виде. Против неё возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ.Как выяснилось, ранее женщина один раз уже попадалась на пьяной езде. Тогда её оштрафовали на 30 тысяч рублей по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Однако улан-удэнка вновь села за руль, приняв «на грудь», запустила двигатель и начала движение, нарушив тем самым пункт 2.7 ПДД, утверждённых постановлением российского правительства № 1090 от 23 октября 1993 года.