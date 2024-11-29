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Улан-удэнке дали 200 часов обязательных работ за пьяную езду

Улан-удэнке дали 200 часов обязательных работ за пьяную езду
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
А ещё её на два года лишили водительских прав

Жительница столицы Бурятии предстала перед судом за вождение в нетрезвом виде. Против неё возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Как выяснилось, ранее женщина один раз уже попадалась на пьяной езде. Тогда её оштрафовали на 30 тысяч рублей по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Однако улан-удэнка вновь села за руль, приняв «на грудь», запустила двигатель и начала движение, нарушив тем самым пункт 2.7 ПДД, утверждённых постановлением российского правительства № 1090 от 23 октября 1993 года.

Нетрезвая водитель попалась сотрудникам Госавтоинспекции. То, что она находилась в состоянии опьянения, подтвердило и медосвидетельствование.

На заседании улан-удэнка полностью признала свою вину. Ей дали 200 часов обязательных работ и на два года лишили водительских прав. Приговор пока не вступил в законную силу.
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