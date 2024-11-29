В Улан-Удэ женщина погибла в страшном утреннем ДТП



Смертельная авария произошла ранним утром 29 ноября в столице Бурятии, на улице Иволгинская. Как сообщили «Байкал-Daily» в МВД по Бурятии, около 05:30 49-летняя женщина, сидевшая за рулём автомобиля Honda Stepwgn не справилась с управлением.



Она выехала на полосу встречного движения и врезалась там в Toyota Land Cruiser. В итоге водителя Хонды с тяжёлыми травмами увезли в медучреждение. Она скончалась.