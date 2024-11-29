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В Улан-Удэ женщина погибла в страшном утреннем ДТП

В Улан-Удэ женщина погибла в страшном утреннем ДТП
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Её автомобиль вынесло на «встречку»

Смертельная авария произошла ранним утром 29 ноября в столице Бурятии, на улице Иволгинская. Как сообщили «Байкал-Daily» в МВД по Бурятии, около 05:30 49-летняя женщина, сидевшая за рулём автомобиля Honda Stepwgn не справилась с управлением.

Она выехала на полосу встречного движения и врезалась там в Toyota Land Cruiser. В итоге водителя Хонды с тяжёлыми травмами увезли в медучреждение. Она скончалась.

Из-за ДТП затруднилось движение с Левого берега в центр города – его регулируют сотрудники Госавтоинспекции. Некоторые улан-удэнцы едут оттуда уже более часа. 

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого о смертельном ДТП сообщалось 23 ноября: на берегу Байкала в Кабанском районе не имеющий прав водитель «Лексуса» насмерть задавил женщину
ДТП смерть

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