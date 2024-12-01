Жителей района в Бурятии испугал «медведь, гоняющий лошадей»





Там заявили, что представитель охотхозяйства ОПО «Тайга» обследовал территорию, но следов медведя не обнаружил.



Кстати, что в разных уголках страны зимний сон у мишек начинается в разное время и даже в одном регионе животные залегают в берлоги не одновременно. Обычно это происходит с установлением постоянного снежного покрова.

В Прибайкальском районе забили тревогу из-за слухов о медведе, который объявился в местности Захартай – это недалеко от Турунтаев. В местных группах заявили, что бурый хищник вышел к людям и «гоняет лошадей».В группе «Прибайкалье-инфо.24/7» поинтересовались, есть ли какая-то официальная информация о появлении зверя около населённом пункта. Прокомментировали ситуацию в единой дежурно-диспетчерской службе района.