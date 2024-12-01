01 декабря

30 ноября

29 ноября

Популярное

Жителей района в Бурятии испугал «медведь, гоняющий лошадей»

Жителей района в Бурятии испугал «медведь, гоняющий лошадей»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за слухов о косолапом сельчане ударились в панику

В Прибайкальском районе забили тревогу из-за слухов о медведе, который объявился в местности Захартай – это недалеко от Турунтаев. В местных группах заявили, что бурый хищник вышел к людям и «гоняет лошадей».

В группе «Прибайкалье-инфо.24/7» поинтересовались, есть ли какая-то официальная информация о появлении зверя около населённом пункта. Прокомментировали ситуацию в единой дежурно-диспетчерской службе района. 

Там заявили, что представитель охотхозяйства ОПО «Тайга» обследовал территорию, но следов медведя не обнаружил. 

Кстати, что в разных уголках страны зимний сон у мишек начинается в разное время и даже в одном регионе животные залегают в берлоги не одновременно. Обычно это происходит с установлением постоянного снежного покрова.
медведь животные природа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ сгорел автомобиль
В Улан-Удэ сгорел автомобиль
Происшествия, 01.12.2024
Обошлось без пострадавших
Жителей района в Бурятии испугал «медведь, гоняющий лошадей»
Жителей района в Бурятии испугал «медведь, гоняющий лошадей»
Происшествия, 01.12.2024
Из-за слухов о косолапом сельчане ударились в панику
Глава Баргузинского района Бурятии пострадал в ДТП
Глава Баргузинского района Бурятии пострадал в ДТП
Происшествия, 01.12.2024
Он находился за рулём служебного автомобиля
В Улан-Удэ следователи проводят проверку после гибели мужчины
В Улан-Удэ следователи проводят проверку после гибели мужчины
Происшествия, 30.11.2024
Несчастный случай произошёл по улице Добролюбова
В Забайкалье продавец вырвала у грабителя ружьё
В Забайкалье продавец вырвала у грабителя ружьё
Происшествия, 30.11.2024
Также ей удалось сорвать маску с лица грабителя
Улан-удэнцы сообщают об обнаруженной в лесу луже мазута
Улан-удэнцы сообщают об обнаруженной в лесу луже мазута
Происшествия, 30.11.2024
Сотрудники мэрии отреагировали на информацию и отправились проверять котельную в посёлке
Два человека пострадали в ДТП в Бурятии
Два человека пострадали в ДТП в Бурятии
Происшествия, 30.11.2024
Они доставлены в медучреждение
В Бурятии будут судить подростков, избивших девочку и снимавших это на видео
В Бурятии будут судить подростков, избивших девочку и снимавших это на видео
Происшествия, 29.11.2024
Трое человек, участвовавших в нападении, ещё не достигли возраста уголовной ответственности
Улан-удэнка лишилась почти 400 тысяч рублей, пытаясь заработать на маркетплейсе
Улан-удэнка лишилась почти 400 тысяч рублей, пытаясь заработать на маркетплейсе
Происшествия, 29.11.2024
Женщина рассказала, что и не подозревала о таком способе мошенничества

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^