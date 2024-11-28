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За сутки в Бурятии мошенники выманили более 2 млн рублей

За сутки в Бурятии мошенники выманили более 2 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Преступления произошли в разных районах республики

За сутки в Бурятии зарегистрировано 25 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, из них почти половина (семь) - взломы портала госуслуг и аккаунтов в соцсетях и мессенджерах.

В общей сложности жители региона потеряли более 2 миллионов рублей.

На уловки аферистов попались жители Улан-Удэ, Баргузинского, Еравнинского, Закаменского, Иволгинского, Кабанского, Кяхтинского, Прибайкальского, Северо- Байкальского районов.

Так, 34-летняя жительница Якутска обратилась в полицию Улан-Удэ с заявлением о том, что стала жертвой мошенников. Женщина перевела аферистам более 390 тысяч рублей. В популярном мессенджере ей пришло сообщение о дополнительном заработке: ставить хорошие отзывы на товары. Спустя некоторое время заявительница хотела вывести заработанное, но не смогла – система была заблокирована. В «службе поддержки» ей сообщили, что для разблокировки необходимо перевести деньги на указанный счёт, что она и сделала.

Ещё одной жертвой мошенников стала 70-летняя улан-удэнка. Ей позвонила неизвестная, которая представилась работником пенсионного фонда. Женщине, якобы, необходимо осуществить перерасчёт трудового стажа для пенсии, для чего необходимо назвать коды из смс-сообщений.

- Передав информацию, заявительница заподозрила, что это мошенники, попыталась зайти в личный кабинет Госуслуг, но не смогла. После восстановления доступа в МФЦ пенсионерка узнала, что с её личного кабинета были осуществлены запросы на получение кредита в финансовые организации, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полиция призывает быть бдительными.
мошенничество статистика

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