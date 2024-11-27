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В Кызыле хотят отловить всех безнадзорных собак

В Кызыле хотят отловить всех безнадзорных собак
Происшествия,  Фото:rtyva.ru
Служба ветеринарии Тувы предложила использовать экстраординарные меры, чтобы не допустить распространения бешенства

26 ноября кабмин Тувы рассмотрел законопроект, предложенный службой ветеринарии региона. Документом предлагаются поправки в республиканский закон «Об обращении с животными без владельцев на территории Республики Тыва». Основное изменение касается поголовного отлова всех собак, которые окажутся на улице без хозяев, включая стерилизованных с бирками.


Разработчики проекта подчёркивают, что это одна из экстраординарных мер. Она будет действовать в период карантина, который введён в столице республики после обнаружения бешенства у собак, обитавших почти что в центре Кызыла. Два заражённых животных были отловлены в районе Дома быта. Ещё одно – возле спортивного зала «Херел». Лабораторные исследования биообразцов, взятых у всех трёх собак, подтвердили наличие у них опасного вируса. Инфицированные животные были умерщвлены.

- Бешенство - смертельно опасный вирус. Лечения от него не существует. Крайне важно сейчас защитить людей от любых рисков заражения этой инфекцией. Именно поэтому мы предлагаем экстраординарные меры, - отмечает и.о. руководителя службы ветеринарии Республики Тыва Алексей Ооржак.

Он также добавил, что владельцы домашних животных сейчас особенно тщательно должны следить за питомцами. Собак на самовыгул нельзя отпускать не только из-за того, что животное будет отловлено, а из-за опасности заноса бешенства в дом. Специалисты поясняют, что собака может заразиться этим вирусом, даже не будучи покусанной уже больным собратом. Чтобы инфекция попала в организм, достаточно контакта со слюной, которую больное животное обронило на улице.

- Питомец может просто слизнуть выделение, которое принадлежит инфицированной бродячей собаке и заболеть бешенством. Принести инфекцию во двор или домой, - добавляет Алексей Ооржак.

С некоторыми оговорками правительство республики одобрило законопроект. Его направят в Верховный Хурал для рассмотрения и утверждения уже парламентариями. Об этом сообщает официальный портал Тувы.
Тува собаки бешенство

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