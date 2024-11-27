В Кызыле хотят отловить всех безнадзорных собак

26 ноября кабмин Тувы рассмотрел законопроект, предложенный службой ветеринарии региона. Документом предлагаются поправки в республиканский закон «Об обращении с животными без владельцев на территории Республики Тыва». Основное изменение касается поголовного отлова всех собак, которые окажутся на улице без хозяев, включая стерилизованных с бирками.Разработчики проекта подчёркивают, что это одна из экстраординарных мер. Она будет действовать в период карантина, который введён в столице республики после обнаружения бешенства у собак, обитавших почти что в центре Кызыла. Два заражённых животных были отловлены в районе Дома быта. Ещё одно – возле спортивного зала «Херел». Лабораторные исследования биообразцов, взятых у всех трёх собак, подтвердили наличие у них опасного вируса. Инфицированные животные были умерщвлены.- Бешенство - смертельно опасный вирус. Лечения от него не существует. Крайне важно сейчас защитить людей от любых рисков заражения этой инфекцией. Именно поэтому мы предлагаем экстраординарные меры, - отмечает и.о. руководителя службы ветеринарии Республики Тыва Алексей Ооржак.Он также добавил, что владельцы домашних животных сейчас особенно тщательно должны следить за питомцами. Собак на самовыгул нельзя отпускать не только из-за того, что животное будет отловлено, а из-за опасности заноса бешенства в дом. Специалисты поясняют, что собака может заразиться этим вирусом, даже не будучи покусанной уже больным собратом. Чтобы инфекция попала в организм, достаточно контакта со слюной, которую больное животное обронило на улице.- Питомец может просто слизнуть выделение, которое принадлежит инфицированной бродячей собаке и заболеть бешенством. Принести инфекцию во двор или домой, - добавляет Алексей Ооржак.С некоторыми оговорками правительство республики одобрило законопроект. Его направят в Верховный Хурал для рассмотрения и утверждения уже парламентариями. Об этом сообщает официальный портал Тувы.