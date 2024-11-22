Жительница Бурятии убила знакомого из-за предложения заняться интимом

20 ноября в одном из домов в Закаменске обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти – рублеными ранами головы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».По подозрению в преступлении задержана знакомая потерпевшего.По данным следствия, 19 ноября днём обвиняемая пришла в гости к знакомому. Он после непродолжительной беседы стал настойчиво предлагать женщине вступить с ним в половую связь. В ответ она схватила топор, нанесла им несколько ударов по голове мужчине, причинив смертельные повреждения.После уложила тело на диван, накрыла одеялом и покинула дом, скрывшись с места происшествия. На обратном пути она спрятала топор.Тело мужчины лишь на следующий день обнаружила хозяйка дома, у которой потерпевший арендовал жильё.- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.