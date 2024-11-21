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Иркутянина оштрафовали за тайную слежку за гостями в своём доме

Иркутянина оштрафовали за тайную слежку за гостями в своём доме
Происшествия, 
Он установил у себя дома различные виды скрытого наблюдения

В Иркутске предстал перед судом ранее не судимый 51-летний местный житель. Его признали виновным в четырёх эпизодах по ст. 138.1 УК РФ «Незаконное приобретение технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Суд установил, что в феврале, ноябре 2022 года и декабре 2023 года мужчина купил в интернет-магазинах мини-камеру, зажигалку, шариковую ручку и портативное зарядное устройство, оборудованные для тайной записи аудио и видео.

- Эти устройства мужчина планировал использовать в личных целях, в том числе для получения информации в отношении своих знакомых, которые приходили к нему домой, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Мужчина вину признал в полном объёме, однако в судебном заседании от дачи показаний отказался.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
штраф

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