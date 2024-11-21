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В Иркутской области «продавец золота» похитил у покупателя 48 млн рублей

В Иркутской области «продавец золота» похитил у покупателя 48 млн рублей
Происшествия,  Фото:МВД
Нападавшего с деньгами задержали в Красноярске

Неоднократно судимый житель Усольского района Иркутской области совершил крупный разбой. Он под предлогом продажи золота похитил у покупателя 48 млн рублей и скрылся.

- Выяснилось, что злоумышленник нашёл покупателя, желавшего приобрести золото. Он устроил с ним встречу на берегу реки, избил его, забрал наличные и скрылся, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После совершения преступления мужчина со своей супругой уехал в другой город и купил автомобиль. Однако полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого.

Сотрудники полиции задержали мужчину в Красноярске. В салоне иномарки, на которой он передвигался, оперативники обнаружили остальные деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ведётся дальнейшее расследование.

разбой

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