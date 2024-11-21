В Иркутской области «продавец золота» похитил у покупателя 48 млн рублей

Неоднократно судимый житель Усольского района Иркутской области совершил крупный разбой. Он под предлогом продажи золота похитил у покупателя 48 млн рублей и скрылся.- Выяснилось, что злоумышленник нашёл покупателя, желавшего приобрести золото. Он устроил с ним встречу на берегу реки, избил его, забрал наличные и скрылся, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.После совершения преступления мужчина со своей супругой уехал в другой город и купил автомобиль. Однако полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого.Сотрудники полиции задержали мужчину в Красноярске. В салоне иномарки, на которой он передвигался, оперативники обнаружили остальные деньги.Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ведётся дальнейшее расследование.