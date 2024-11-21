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В Братске в ДТП пострадала 17-летняя студентка

В Братске в ДТП пострадала 17-летняя студентка
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
На федеральной трассе столкнулись грузовик и легковушка

Вечером 20 ноября на федеральной трассе «Вилюй» в жилом районе Южный Падун в Братске произошло ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка.

- По предварительной информации, 48-летний водитель, управляя Hino Ranger, столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате случившегося 17-летняя пассажирка отечественного седана получила травмы и была госпитализирована в больницу. Остальные участники аварии не пострадали, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.



Как выяснили сотрудники полиции, за рулём легковушки находился 19-летний парень, не имеющий права управления транспортным средством. В этом году молодой человек уже три раза был привлечён к административной ответственности за вождение без водительских прав.

В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
ДТП

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