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В Улан-Удэ под покровом ночи загорелась машина

В Улан-Удэ под покровом ночи загорелась машина
Происшествия,  Фото:МЧС по Бурятии
При возгорании никто не пострадал

Всё произошло ночью 21 ноября в столице Бурятии. В СНТ «Черёмушки» загорелась машина, рассказали в республиканском управлении МЧС.

Огонь охватил автомобиль на площади в 6 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал. Предварительная причина уже известна – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

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