В Улан-Удэ под покровом ночи загорелась машина

При возгорании никто не пострадал
Всё произошло ночью 21 ноября в столице Бурятии. В СНТ «Черёмушки» загорелась машина, рассказали в республиканском управлении МЧС.
Огонь охватил автомобиль на площади в 6 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал. Предварительная причина уже известна – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
Нападавшего с деньгами задержали в Красноярске
На федеральной трассе столкнулись грузовик и легковушка
При возгорании никто не пострадал
Жителей призвали бережно относиться к общественным объектам
Мужчина занимался бродяжничеством
Однако спасаться они не захотели
Он повторно попался на пьяной езде
Он перечислил мошенникам почти 350 тысяч рублей
ДТП произошло в селе Сотниково
Столкнулись Toyota Harrier и микроавтобус
Мужчину даже пришлось обездвижить с помощью спецсредств
Они незаконно рыбачили на Гусином озере
Из-за их состояния в СК возбудили уголовное дело
Инцидент произошёл на реке Витим
Он совершил убийство после досрочного выхода из колонии