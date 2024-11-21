В Улан-Удэ под покровом ночи загорелась машина

Всё произошло ночью 21 ноября в столице Бурятии. В СНТ «Черёмушки» загорелась машина, рассказали в республиканском управлении МЧС.Огонь охватил автомобиль на площади в 6 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал. Предварительная причина уже известна – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.