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В Улан-Удэ пытались спасти двух рыбаков на оторванной льдине

В Улан-Удэ пытались спасти двух рыбаков на оторванной льдине
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Однако спасаться они не захотели

Этот инцидент произошёл в столице Бурятии в четверг, 21 ноября. В районе ТРЦ «Пионер» оторвало льдину с рыбачившими на реке людьми. Об этом сообщили в telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

На место вскоре выехали сотрудники Улан-Удэнской поисково-спасательной службы. Рыбаки, как выяснилось, в помощи не нуждаются. Они находятся на острове. Оба в спасательных жилетах. У мужчин есть резиновая лодка.
 
В республиканском управлении МЧС сообщили, что с ними провели разъяснительную беседу и предложили покинуть акваторию Селенги. Спасатели поблагодарили очевидцев за бдительность. В ведомстве добавили, что выход и выезд на лёд сейчас под табу. Навигация на водоёмах республики закрыта.
рыбаки спасатели

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