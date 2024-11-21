В Улан-Удэ пытались спасти двух рыбаков на оторванной льдине

Однако спасаться они не захотели
Этот инцидент произошёл в столице Бурятии в четверг, 21 ноября. В районе ТРЦ «Пионер» оторвало льдину с рыбачившими на реке людьми. Об этом сообщили в telegram-канале «Весь Улан-Удэ».
На место вскоре выехали сотрудники Улан-Удэнской поисково-спасательной службы. Рыбаки, как выяснилось, в помощи не нуждаются. Они находятся на острове. Оба в спасательных жилетах. У мужчин есть резиновая лодка.
В республиканском управлении МЧС сообщили, что с ними провели разъяснительную беседу и предложили покинуть акваторию Селенги. Спасатели поблагодарили очевидцев за бдительность. В ведомстве добавили, что выход и выезд на лёд сейчас под табу. Навигация на водоёмах республики закрыта.
Однако спасаться они не захотели
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