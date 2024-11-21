Житель Бурятии стал жертвой фальшивых «военного комиссара» и «сотрудника ФСБ»

20 ноября в полицию в Улан-Удэ поступило заявление от 50-летнего мужчины, ставшего жертвой мошенников. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.Как выяснилось, 15 ноября ему в мессенджере пришло сообщение от якобы «военного комиссара Бурятии». Отправитель писал о необходимости обсудить ситуацию, связанную с проверкой ФСБ действующих и бывших коллег мужчины. Проверка была инициирована, по легенде, из-за выявления факта финансирования террористической организации.В этот же день мужчине пришло сообщение от псевдопредставителя спецслужб. Тот попросил его выйти на беседу с рабочего места, но потерпевший отказался.Через три дня лжекомиссар поинтересовался, звонили ли ему из ФСБ, тем самым создавая фон реальности происходящего.На следующий день в мессенджере якобы сотрудник спецслужб вышел на жертву снова. Он отправил документ, говорящий о том, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, нужно связаться со следователем.Псевдоследователь, в свою очередь, подтвердил эту информацию, уточнив, что аферисты получили доступ к персональным данным мужчины: теперь они по доверенности берут на его имя займы. Чтобы не лишиться этих средств, важно исчерпать кредитный лимит и перечислить деньги на «безопасные счета».Далее по указанию включившегося в спектакль «работника Центробанка» мужчина купил новые телефон и сим-карту. После в офисе банка в селе Петропавловка попытался оформить кредит на сумму более миллиона рублей, но заявка не была одобрена. Тогда интернет-преступник предложил снять средства с кредитки, но и этого не вышло.Аферист для «урегулирования ситуации» предложил поехать в Улан-Удэ, а по дороге перевести через онлайн-приложение имеющиеся средства, что и сделал потерпевший.В столице Бурятии он подал заявки на одобрение кредитов на якобы ремонт квартиры в трёх разных банках, но везде ему пришёл отказ. Тогда житель республики всё же обналичил 150 тысяч рублей с кредитной карты, по указанию афериста увеличил её лимит и снял дополнительную сумму. Полученные деньги он с помощью приложения бесконтактной оплаты перечислил на различные счета.При очередной попытке оформления займа потерпевшего остановили сотрудники банка, рассказав, что он находится под влиянием мошенников. Общий ущерб составил 346,5 тысяч рублей.