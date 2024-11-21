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Житель Бурятии стал жертвой фальшивых «военного комиссара» и «сотрудника ФСБ»

Житель Бурятии стал жертвой фальшивых «военного комиссара» и «сотрудника ФСБ»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он перечислил мошенникам почти 350 тысяч рублей

20 ноября в полицию в Улан-Удэ поступило заявление от 50-летнего мужчины, ставшего жертвой мошенников. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.

Как выяснилось, 15 ноября ему в мессенджере пришло сообщение от якобы «военного комиссара Бурятии». Отправитель писал о необходимости обсудить ситуацию, связанную с проверкой ФСБ действующих и бывших коллег мужчины. Проверка была инициирована, по легенде, из-за выявления факта финансирования террористической организации.

В этот же день мужчине пришло сообщение от псевдопредставителя спецслужб. Тот попросил его выйти на беседу с рабочего места, но потерпевший отказался.

Через три дня лжекомиссар поинтересовался, звонили ли ему из ФСБ, тем самым создавая фон реальности происходящего.

На следующий день в мессенджере якобы сотрудник спецслужб вышел на жертву снова. Он отправил документ, говорящий о том, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, нужно связаться со следователем.

Псевдоследователь, в свою очередь, подтвердил эту информацию, уточнив, что аферисты получили доступ к персональным данным мужчины: теперь они по доверенности берут на его имя займы. Чтобы не лишиться этих средств, важно исчерпать кредитный лимит и перечислить деньги на «безопасные счета».

Далее по указанию включившегося в спектакль «работника Центробанка» мужчина купил новые телефон и сим-карту. После в офисе банка в селе Петропавловка попытался оформить кредит на сумму более миллиона рублей, но заявка не была одобрена. Тогда интернет-преступник предложил снять средства с кредитки, но и этого не вышло.

Аферист для «урегулирования ситуации» предложил поехать в Улан-Удэ, а по дороге перевести через онлайн-приложение имеющиеся средства, что и сделал потерпевший.

В столице Бурятии он подал заявки на одобрение кредитов на якобы ремонт квартиры в трёх разных банках, но везде ему пришёл отказ. Тогда житель республики всё же обналичил 150 тысяч рублей с кредитной карты, по указанию афериста увеличил её лимит и снял дополнительную сумму. Полученные деньги он с помощью приложения бесконтактной оплаты перечислил на различные счета.

При очередной попытке оформления займа потерпевшего остановили сотрудники банка, рассказав, что он находится под влиянием мошенников. Общий ущерб составил 346,5 тысяч рублей. 
мошенничество

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