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В селе Бурятии разваливается деревянный мост

В селе Бурятии разваливается деревянный мост
Происшествия,  Фото:«Прибайкалье-инфо.24/7»
Автомобилисты заявили, что по нему невозможно ездить

Жителей прибайкальского села Иркилик обеспокоило состояние деревянного моста на улице Школьная. В группе «Прибайкалье-инфо.24/7» заявили, что оно совсем плохое и ездить по переправе невозможно. «Кто-нибудь когда-нибудь будет ремонтировать её?», – поинтересовались сельчане.

В райадминистрации, в свою очередь, заявили: проектно-сметная документация по строительству нового сооружения полностью готова. Работы могут начаться уже в 2025 году, но только если будет финансирование. Соответствующие заявки власти подавали в Минтранс РБ в 2023-ем и 2024-ом, однако получили отказ. 
мост жалобы

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