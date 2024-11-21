21 ноября

20 ноября

Популярное

Улан-удэнка лишилась автомобиля из-за мужа-пьяницы

Улан-удэнка лишилась автомобиля из-за мужа-пьяницы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он повторно попался на пьяной езде

Ещё в конце января 2023-го жителя столицы Бурятии наказали за пьяную езду. Его оштрафовали по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

Однако в августе 2024-го улан-удэнец снова попался на вождении в нетрезвом виде. Мужчина сел за руль автомобиля Toyota Premio, принадлежащего его жене. Против нарушителя возбудили уже уголовное дело – по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ.

На заседании он полностью признал свою вину. Улан-удэнцу дали 200 часов обязательных работ и на два с половиной года лишил его прав. Иномарку конфисковали, однако решение суда об её изъятии мужчина решил обжаловать.

пьяная езда уголовное дело суд конфискация автомобили

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ из-за буйного пассажира вынужденно приземлился самолёт
В Улан-Удэ из-за буйного пассажира вынужденно приземлился самолёт
Происшествия, 21.11.2024
Мужчину даже пришлось обездвижить с помощью спецсредств
Житель Бурятии зарезал 70-летнюю пенсионерку из-за замечания о курении
Житель Бурятии зарезал 70-летнюю пенсионерку из-за замечания о курении
Происшествия, 21.11.2024
Он совершил убийство после досрочного выхода из колонии
Житель Бурятии в погоне за лёгким заработком потерял 365 тысяч рублей
Житель Бурятии в погоне за лёгким заработком потерял 365 тысяч рублей
Происшествия, 21.11.2024
За сутки зафиксировано 12 подобных преступлений
Житель Бурятии избил соседа до смерти
Житель Бурятии избил соседа до смерти
Происшествия, 21.11.2024
Между мужчинами вспыхнула ссора
В Иркутской области мужчины случайно убили женщину во время охоты
В Иркутской области мужчины случайно убили женщину во время охоты
Происшествия, 20.11.2024
Один из них увидел в тепловизоре цель, приняв её за зверя, и выстрелил в неё

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^