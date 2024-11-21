Улан-удэнка лишилась автомобиля из-за мужа-пьяницы



На заседании он полностью признал свою вину. Улан-удэнцу дали 200 часов обязательных работ и на два с половиной года лишил его прав. Иномарку конфисковали, однако решение суда об её изъятии мужчина решил обжаловать.





Ещё в конце января 2023-го жителя столицы Бурятии наказали за пьяную езду. Его оштрафовали по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.Однако в августе 2024-го улан-удэнец снова попался на вождении в нетрезвом виде. Мужчина сел за руль автомобиля Toyota Premio, принадлежащего его жене. Против нарушителя возбудили уже уголовное дело – по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ.