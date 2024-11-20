В Бурятии горели котельная, гараж, баня и автомобиль

За сутки в республике потушили несколько пожаров
В минувший вторник, 19 ноября, в Бурятии ликвидировали шесть возгораний. Так, в прибайкальском селе Турунтаево – предположительно, из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи – вспыхнула крыша котельной. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.
В посёлке Усть-Баргузин тушили гараж, баню и дровяник на 48 «квадратах». Причиной стало короткое замыкание. А несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрооборудования могло привести к пожару в тарбагатайском селе Десятниково. Там полыхали автомобиль и гараж. Огонь охватил 8 кв. метров, рассказали в республиканском управлении МЧС.
За сутки в республике потушили несколько пожаров
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