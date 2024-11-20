В Бурятии вооружённый ножом мужчина устроил переполох в банке и в ПВЗ

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в совершении грабежа и кражи в Северобайкальске.Как рассказали в Росгвардии по Бурятии, наряд вневедомственной охраны получил сообщение о том, что неизвестный напал на пункт выдачи интернет-заказов в центре города.Работница ПВЗ рассказала, что злоумышленник нанёс ей удар кулаком по лицу и похитил вещи, предназначенные к выдаче. А затем выбежал из пункта выдачи заказов.Прибывшему на место преступления наряду Росгвардии работники расположенного по соседству банка сообщили, что к ним в офис забежал неадекватный посетитель с ножом в руках. Испугавшись, сотрудники выбежали на улицу.В офисе банка сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника с похищенным ноутбуком и банковскими картами.Задержанный 38-летний местный житель доставлен в полицию. По фактам открытого хищения чужого имущества и кражи возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.