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В Бурятии вооружённый ножом мужчина устроил переполох в банке и в ПВЗ

В Бурятии вооружённый ножом мужчина устроил переполох в банке и в ПВЗ
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Одну сотрудницу он ударил по лицу

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в совершении грабежа и кражи в Северобайкальске.

Как рассказали в Росгвардии по Бурятии, наряд вневедомственной охраны получил сообщение о том, что неизвестный напал на пункт выдачи интернет-заказов в центре города.

Работница ПВЗ рассказала, что злоумышленник нанёс ей удар кулаком по лицу и похитил вещи, предназначенные к выдаче. А затем выбежал из пункта выдачи заказов.

Прибывшему на место преступления наряду Росгвардии работники расположенного по соседству банка сообщили, что к ним в офис забежал неадекватный посетитель с ножом в руках. Испугавшись, сотрудники выбежали на улицу.

В офисе банка сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника с похищенным ноутбуком и банковскими картами.

Задержанный 38-летний местный житель доставлен в полицию. По фактам открытого хищения чужого имущества и кражи возбуждены уголовные дела, ведётся следствие. 
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