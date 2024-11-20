Жительница Бурятии потеряла более полумиллиона в попытке получить «подарок от банка»

Жительница Баргузинского района хотела получить 5 тысяч рублей в подарок от банка, но лишилась около 650 тысяч рублей собственных сбережений16 ноября в отделение полиции посёлка Усть-Баргузин обратилась 42-летняя местная жительница, рассказали в МВД по Бурятии.Всё началось с сообщения от знакомой в мессенджере. Та писала, что банк в честь дня рождения дарит призы своим клиентам — каждому по 5 тысяч рублей. Она предложила свою помощь в их получении и попросила отправить ей реквизиты карты — номер, срок действия и защитный код с оборотной стороны. А затем, ко всему прочему, выслать пароли подтверждения, которые пришли потерпевшей на телефон.Выполнив все действия, женщина увидела поступление от сервисного банковского номера «900» уведомлений об осуществлении покупок, что, конечно же, её насторожило, ведь никакие покупки ею не совершались. Женщина попыталась открыть сообщения, однако «приятельница» вдруг стала беспрестанно звонить через соцсеть. Поняв, что это проделки интернет-преступников, потерпевшая предприняла попытку связаться с банком и заблокировать финансовые операции, но и это не выходило.Только спустя почти час ей удалось дозвониться в финансовое учреждение, счёт заблокировали. К сожалению, большая часть накоплений на тот момент уже была снята аферистами — около 650 тысяч рублей.Позднее также выяснилось, что аккаунт знакомой в соцсети, откуда пришло заманчивое предложение, был взломан. От её имени писали мошенники.Возбуждено уголовное дело.