В Бурятии сельский Отелло на 9 с лишним лет загремел за решётку



Жителя Иволгинского района осудили сразу за два преступления – по части 2 статьи 112 («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести») и по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).



Как выяснилось, мужчина серьёзно покалечил бывшего сожителя своей избранницы. Приревновав к нему возлюбленную, сельчанин схватил деревянную палку и огрел соперника по голове. А после иволгинец набросился с кулаками на брата женщины, дважды ударив свою жертву по лицу и после ещё раз – металлическими кусачками по голове.



Брат спустя два дня умер. Свою вину злоумышленник не отрицал, однако всё же подал апелляцию в Верховный суд Бурятии, заявив, что родственник сожительницы не мог скончаться от его действий.



Судебная коллегия отвергла доводы осуждённого. Проведённая до этого судебно-медицинская экспертиза показала, что пострадавший умер именно от открытой черепно-мозговой травмы.



Окончательное наказание – 9 с половиной лет в исправительной колонии строгого режима – суд апелляционной инстанции признал справедливым и соразмерным содеянному. Кроме того, злоумышленнику придётся заплатить близким погибшего моральную компенсацию размером в 1 миллиона рублей.

