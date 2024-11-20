20 ноября

19 ноября

Популярное

В Бурятии сельский Отелло на 9 с лишним лет загремел за решётку

В Бурятии сельский Отелло на 9 с лишним лет загремел за решётку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он набросился на бывшего сожителя и брата жены с деревянной палкой и металлическими кусачками

Жителя Иволгинского района осудили сразу за два преступления – по части 2 статьи 112 («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести») и по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Как выяснилось, мужчина серьёзно покалечил бывшего сожителя своей избранницы. Приревновав к нему возлюбленную, сельчанин схватил деревянную палку и огрел соперника по голове. А после иволгинец набросился с кулаками на брата женщины, дважды ударив свою жертву по лицу и после ещё раз – металлическими кусачками по голове.

Брат спустя два дня умер. Свою вину злоумышленник не отрицал, однако всё же подал апелляцию в Верховный суд Бурятии, заявив, что родственник сожительницы не мог скончаться от его действий.
 
Судебная коллегия отвергла доводы осуждённого. Проведённая до этого судебно-медицинская экспертиза показала, что пострадавший умер именно от открытой черепно-мозговой травмы.

Окончательное наказание – 9 с половиной лет в исправительной колонии строгого режима – суд апелляционной инстанции признал справедливым и соразмерным содеянному. Кроме того, злоумышленнику придётся заплатить близким погибшего моральную компенсацию размером в 1 миллиона рублей.
уголовное дело суд колония

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии горели котельная, гараж, баня и автомобиль
В Бурятии горели котельная, гараж, баня и автомобиль
Происшествия, 20.11.2024
За сутки в республике потушили несколько пожаров
В Бурятии сельский Отелло на 9 с лишним лет загремел за решётку
В Бурятии сельский Отелло на 9 с лишним лет загремел за решётку
Происшествия, 20.11.2024
Он набросился на бывшего сожителя и брата жены с деревянной палкой и металлическими кусачками
Жителя Бурятии мошенники обманули дважды
Жителя Бурятии мошенники обманули дважды
Происшествия, 20.11.2024
За сутки жители республики перевели мошенникам более 400 тысяч рублей
В Бурятии выявили незаконную добычу подземных вод
В Бурятии выявили незаконную добычу подземных вод
Происшествия, 19.11.2024
Должностные лица привлекли к административной ответственности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^