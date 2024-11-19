В Улан-Удэ у дёргающегося прохожего нашли наркотики

В Улан-Удэ бдительные росгвардейцы обнаружили у подозрительного прохожего наркотики.- Вечером на маршруте патрулирования в Октябрьском районе экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, схожего по приметам с оперативной ориентировкой. При установлении личности прохожего сотрудники обратили внимание на признаки наркотического опьянения у прохожего – расширенные зрачки, несвязная речь, дёрганые движения, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.В карманах мужчины в итоге нашли пакет с белым порошком и стеклянную колбу с тёмно-зелёной растительной массой.Задержанный – 37-летний улан-удэнец – был доставлен в отдел полиции.Результаты экспертизы показали, что белый порошок в свёртке является синтетическим наркотиком, а в колбе находится каннабис.По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина был неоднократно судим за аналогичные преступления