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Жители Бурятии за сутки потеряли 2,9 млн рублей по вине мошенников

Жители Бурятии за сутки потеряли 2,9 млн рублей по вине мошенников
Происшествия, 
Всего зафиксировано 14 преступлений

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 14 преступлений, совершённых с использованием IT-технологий, шесть из них - взломы аккаунтов жителей на портале госуслуг и в соцсетях и мессенджерах.

В общей сложности потерпевшие потеряли 2,9 млн рублей, из них почти 157 тысяч рублей - по Улан-Удэ.

На обманные уловки попались жители Улан-Удэ, Иволгинского, Кижингинского, Мухоршибирского, Северо-Байкальского, Селенгинского, Тарбагатайского, Хоринского районов.

Так, в Иволгинском районе мошенникам доверилась 64-летняя женщина, поверив в быстрый заработок на «инвестировании». Женщина, увидев рекламу в интернете, перешла по ссылке и заполнила форму. Позже ей перезвонили и предложили дополнительный заработок. Для этого необходимо было установить специальное приложение на телефон и внести некоторую сумму. Для вывода «заработанных» средств женщине предложили назвать персональные данные третьего лица, что она и сделала – передала номер телефона и реквизиты банковской карты своего родственника.

Позже на указанную кредитную карту поступили 230 тысяч рублей (мошенники оформили кредит), которые она перевела на указанный злоумышленниками счёт.

Аферисты продолжают, пользуясь доверчивостью людей, взламывать аккаунты на портале госуслуг.

37-летней улан-удэнке поступил звонок. Звонивший представился сотрудником страховой компании и убедил женщину в необходимости получения медицинского полиса на ребёнка. В процессе телефонного разговора ей отправили код, который она продиктовала. После чего не смогла зайти в приложение госуслуг и обратилась в полицию.

На аналогичную схему попалась и 25-летняя горожанка. Ей звонивший изложил легенду о продлении срока действия сим-карты.
мошенничество

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