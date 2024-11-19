19 ноября

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В Бурятии выявили незаконную добычу подземных вод

В Бурятии выявили незаконную добычу подземных вод
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Должностные лица привлекли к административной ответственности

В Бурятии продолжается работа в рамках государственного геологического контроля и надзора на территории республики. Прокуратурами районов при взаимодействии с Бурприроднадзором выявлена незаконная добыча общераспространённых полезных ископаемых, а именно, подземных вод.

Так, на территории Кижингинского, Тарбагатайского, Джидинского и Прибайкальского районов ресурсоснабжающими организациями предоставлялись услуги по водоснабжению населения из скважин в отсутствие лицензии на добычу подземных вод. Должностные лица привлечены к административной ответственности. Организациями принимаются меры для устранения выявленных нарушений.

Как напомнили в Бурприродназдоре, необходимо получить лицензию для добычи общераспространённых полезных ископаемых на участках недр местного значения на территории республики. В противном случае невыполнение этих требований влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.
Бурятия полезные ископаемые вода прокуратура

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