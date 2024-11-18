Бастрыкин поручил завершить расследование по делу о ненадлежащем оказании медпомощи в Бурятии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Бурятии Евгению Лагацкому принять меры к завершению расследования в кратчайшие сроки, о чём представить доклад. Речь идёт об уголовном деле о ненадлежащем оказании медицинской помощи несовершеннолетнему
Как сообщили в информационном центре СК РФ, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее к Бастрыкину через информационный центр обратилась жительница Бурятии. Она выражает несогласие с ходом установления обстоятельств оказания медицинской помощи её 14-летнему сыну.
- В декабре 2021 года мальчик с жалобами доставлен в одну из районных больниц, где ему без проведения необходимых обследований назначили медикаментозное лечение. Спустя несколько дней из-за ухудшения самочувствия по настоянию матери пациент переведён в другое медицинское учреждение, где у него выявлен острый аппендицит и проведена экстренная операция. Высказывается предположение, что несвоевременная постановка верного диагноза и отсроченное хирургическое вмешательство привели к появлению у ребёнка осложнений, повлёкших в последующем установление ему инвалидности. Также отмечается затяжной характер расследования, - рассказали в информационном центре СК РФ.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2024 года Бастрыкин поручал Вячеславу Сухорукову, на тот момент являвшемуся руководителем СУ СКР по Бурятии, завершить расследование по этому делу в кратчайшие сроки и представить соответствующий доклад.