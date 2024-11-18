Жителя Бурятии задержали с пакетом марихуаны

Его задержали на железнодорожном перегоне
В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2024» на железнодорожном перегоне Медведчиково – Саянтуй транспортные полицейские остановили молодого человека, который подходил под ориентировку.
При личном досмотре у 24-летнего молодого человека был обнаружен и изъят пакет с растительной массой со специфическим запахом. Экспертиза показала, что изъятое - 231 гр марихуаны. Парень пояснил, что собрал наркотик в поле для личного потребления без цели сбыта.
- В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.
Расследование продолжается.
Женщина хранила накопления в шкафу
На Трубачеева столкнулись две легковушки
Всего по делу об экстремизме задержаны шесть человек
Пострадали мужчина и две женщины
На допросе мужчина не смог вспомнить конкретные причины нападения
Полиция проведёт проверку
Смартфоны пыталась тайком ввезти гражданка Монголии
Жителей призывают не верить звонкам якобы представителей «Энергосбыта», медицинских компаний, сотовых операторов
На месте работали сотрудники экстренных служб
Транспортная прокуратура проводит проверку
Пожар произошёл в Усолье-Сибирском
Он заключал фиктивные договоры купли-продажи пиломатериалов
Причины произошедшего устанавливаются
Авария произошла в Нижнеудинском районе
Тело обнаружили очевидцы в посёлке ЧЭС