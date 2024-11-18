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Жителя Бурятии задержали с пакетом марихуаны

Жителя Бурятии задержали с пакетом марихуаны
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
Его задержали на железнодорожном перегоне

В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2024» на железнодорожном перегоне Медведчиково – Саянтуй транспортные полицейские остановили молодого человека, который подходил под ориентировку.

При личном досмотре у 24-летнего молодого человека был обнаружен и изъят пакет с растительной массой со специфическим запахом. Экспертиза показала, что изъятое - 231 гр марихуаны. Парень пояснил, что собрал наркотик в поле для личного потребления без цели сбыта.

- В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

Расследование продолжается.  
наркотики марихуана

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