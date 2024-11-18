В Бурятии таможенники изъяли телефоны из тайника в автомобиле

Пять спрятанных сотовых телефонов обнаружили таможенники в МАПП Кяхта. Их пыталась ввезти в Россию гражданка Монголии, спрятав в передней панели автомобиля за перчаточным ящиком.- Иностранка пояснила, что приобрела телефоны в Улан-Баторе и везла в Россию по заказу брата, обучающемуся в Улан-Удэ, для реализации. Зная таможенные правила, она умышленно спрятала телефоны, в надежде, что их не найдут при таможенном контроле, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.По словам начальника таможенного поста Врежа Татевосяна, за последние два года сотовые телефоны – один из самых популярных видов товаров, перемещаемых с нарушением таможенных правил. В прошлом году сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта выявили 113 телефонов, с начала этого года – 98 штук.Как правило, граждане, зная о стоимостных нормах беспошлинного ввоза, пытаются спрятать дорогостоящий товар, к которым, в том числе, относятся сотовые телефоны, в нишах автомобилей, на теле под одеждой, в перемещаемом багаже. Однако попытка избежать декларирования товаров и уплаты таможенных пошлин оборачивается для граждан штрафами, а порой и конфискацией товара.Телефоны отправлены на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении гражданки Монголии к административной ответственности за недекларирование и сокрытие товаров от таможенного контроля.При пересечении таможенной границы наземным транспортом можно ввезти товары для личного пользования без уплаты таможенных пошлин, стоимость которых не превышает в эквиваленте 500 евро весом не более 25 кг. В случае превышения необходимо уплатить 30% от стоимости в части превышения установленной нормы, но не менее 4 евро за 1 кг в части превышения.