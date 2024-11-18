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В Бурятии дети забили щенка до смерти

В Бурятии дети забили щенка до смерти
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Полиция проведёт проверку

Сообщение о том, что в Селенгинском районе первоклассники забили щенка до смерти и подожгли ему живот, появилось в паблике «Весь Гусиноозёрск».

- Жуткая ситуация: недавно первоклассники четвёртой школы забили щенка до смерти и подожгли ему живот. Это нормально, не? Куда смотрят родители? Как дети могут быть настолько жестоки? – говорится в паблике.

Родителей призвали следить за своими детьми.

В МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что по данному факту обращений в полицию не поступало.

- Однако по выявленной в сети Интернет публикации сотрудниками ОМВД России по Селенгинскому району будет проведена проверка, - прокомментировали в министерстве внутренних дел.

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