Мошенники всё чаще взламывают личные кабинеты жителей Бурятии на «Госуслугах»

Мошенники продолжают обманом получать доступ к личным кабинетам жителей Бурятии на портале госуслуг, рассказали в республиканском МВД.Так, 53-летнему улан-удэнцу аферист позвонил под видом сотрудника лечебного учреждения и сообщил о необходимости замены медицинского полиса. Для записи на его получение он попросил продиктовать коды из смс, что и сделал мужчина.68-летний горожанин лишился доступа к аккаунту на электронном сервисе после общения с лжесотрудником электроснабжающей организации. Тот предложил «переустановить по госпрограмме» электросчётчик. После передачи паролей жителю столицы Бурятии начали приходить смс-уведомления с кодами подтверждения от разных микрофинансовых компаний на взятие займов.40-летний житель Заиграевского района доверился псевдоработнику Пенсионного фонда, который уведомил: нужно пересчитать пенсионный стаж. Для постановки в очередь на «посещение ведомства» сельчанин озвучил конфиденциальную информацию из смс-сообщений. Зайти в личный кабинет на портале госуслуг он больше не смог - аккаунт оказался заблокирован.Финансовой потерей обернулся для 65-летнего улан-удэнца звонок якобы сотрудницы компании сотовой связи. Та предложила продлить срок действия сим-карты. По её указанию мужчина выполнил ряд действий, в результате которых с его банковского счёта произошло списание 106 тысяч рублей.Жителей призывают не верить звонкам якобы представителей «Энергосбыта», медицинских компаний, сотовых операторов, которые под надуманными предлогами просят вас назвать коды из смс. «Называя их, вы открываете злоумышленникам доступ к вашему личному кабинету на портале госуслуг, где те могут воспользоваться конфиденциальной информацией и оформить на ваше имя кредиты и микрозаймы. Будьте бдительны», - предупреждают в МВД по Бурятии.