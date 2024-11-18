В здании УФСБ в центре Улан-Удэ произошло возгорание

Сегодня около 14 часов дня в районе площади Советов, возле здания УФСБ России по Бурятии перекрыли дорогу. На место прибыли пожарные и сотрудники правоохранительных органов.- На место приехал глава МВД Буряттии Кудинов, - сообщил телеканал «Тивиком».По данным «Тивикома», из здания ФСБ вывели мужчину, возможно, получившего ожоги.Вскоре в правительстве Бурятии официально подтвердили, что в здании УФСБ произошло возгорание, предварительная причина – замыкание электропроводки.- На данный момент причины возгорания устранены, угрозы населению нет, - подчеркнули в правительстве республики.Доступ к зданию сейчас ограничен.