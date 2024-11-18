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В здании УФСБ в центре Улан-Удэ произошло возгорание

В здании УФСБ в центре Улан-Удэ произошло возгорание
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На месте работали сотрудники экстренных служб

Сегодня около 14 часов дня в районе площади Советов, возле здания УФСБ России по Бурятии перекрыли дорогу. На место прибыли пожарные и сотрудники правоохранительных органов.

- На место приехал глава МВД Буряттии Кудинов, - сообщил телеканал «Тивиком».

По данным «Тивикома», из здания ФСБ вывели мужчину, возможно, получившего ожоги.

Вскоре в правительстве Бурятии официально подтвердили, что в здании УФСБ произошло возгорание, предварительная причина – замыкание электропроводки.

- На данный момент причины возгорания устранены, угрозы населению нет, - подчеркнули в правительстве республики.

Доступ к зданию сейчас ограничен. 
пожар

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