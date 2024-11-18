ДФО может пострадать от высокопатогенного гриппа птиц

В Дальневосточном федеральном округе на сегодня имеется подозрение о возникновении высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) в личных подсобных хозяйствах. Об этом сообщает администрация Гусиноозёрска со ссылкой на оперативную информацию.Исходя из сложившейся ситуации и в целях недопущения возникновения ВПГП на территории Бурятии владельцам домашней птицы рекомендовано:- провести необходимое маркирование птиц;- обеспечить защиту помещений, в которых содержится птица, включая обработку помещений специальными препаратами;- использовать при кормлении птиц корма, прошедшие термическую обработку;- в случае подозрения на ВПГП, обо всех изменениях в поведении и здоровье павших и больных птиц оповещать незамедлительно государственную ветеринарную службу РБ.Также сотрудники ветеринарной службы готовы дать консультацию по уходу и содержанию домашней птицы.Как пояснили в администрации, эта разновидность инфекции наиболее распространена среди крылатых. Высокопатогенные штаммы вируса птичьего гриппа особенно опасны и способны уничтожить от 10 % до 100 % поголовья птиц. Не застрахован от заразы и человек.