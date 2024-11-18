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ДФО может пострадать от высокопатогенного гриппа птиц

ДФО может пострадать от высокопатогенного гриппа птиц
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии принимают меры по недопущения возникновения ВПГП на территории республики

В Дальневосточном федеральном округе на сегодня имеется подозрение о возникновении высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) в личных подсобных хозяйствах. Об этом сообщает администрация Гусиноозёрска со ссылкой на оперативную информацию.

Исходя из сложившейся ситуации и в целях недопущения возникновения ВПГП на территории Бурятии владельцам домашней птицы рекомендовано:
- провести необходимое маркирование птиц;
- обеспечить защиту помещений, в которых содержится птица, включая обработку помещений специальными препаратами;
- использовать при кормлении птиц корма, прошедшие термическую обработку;
- в случае подозрения на ВПГП, обо всех изменениях в поведении и здоровье павших и больных птиц оповещать незамедлительно государственную ветеринарную службу РБ.

Также сотрудники ветеринарной службы готовы дать консультацию по уходу и содержанию домашней птицы.

Как пояснили в администрации, эта разновидность инфекции наиболее распространена среди крылатых. Высокопатогенные штаммы вируса птичьего гриппа особенно опасны и способны уничтожить от 10 % до 100 % поголовья птиц. Не застрахован от заразы и человек. 
ДФО Бурятия ветеринария грипп эпизоотия

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