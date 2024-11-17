17 ноября

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В Бурятии спасли мужчину, провалившегося на снегоходе под лёд

В Бурятии спасли мужчину, провалившегося на снегоходе под лёд
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину доставили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи

Спасли мужчину в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района. Житель Бурятии провалился под лёд на снегоходе в районе устья реки Баргузин.

Как сообщили в группе «Баргузин-инфо.24/7», на место выезжали спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательное подразделения - 3 человека, 1 единица техники

На берег был доставлен 44-летний мужчина, передан бригаде скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз - переохлаждение. 
спасение

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