В Улан-Удэ подожгли автомобиль

16 ноября ночью в селе Тарбагатай Тарбагатайского района горела стена частного дома. Возгорание на квадратном метре потушили пожарные.Также накануне ранним утром в Улан-Удэ по улице Чкалова пламя охватило автомобиль на площади 2 квадрата. На месте работали 4 специалиста МЧС России, 1 единица техники.Одна из предварительных причин в обоих случаях – поджог, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.