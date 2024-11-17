В Улан-Удэ подожгли автомобиль

Инцидент произошёл по улице Чкалова
16 ноября ночью в селе Тарбагатай Тарбагатайского района горела стена частного дома. Возгорание на квадратном метре потушили пожарные.
Также накануне ранним утром в Улан-Удэ по улице Чкалова пламя охватило автомобиль на площади 2 квадрата. На месте работали 4 специалиста МЧС России, 1 единица техники.
Одна из предварительных причин в обоих случаях – поджог, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Мужчину доставили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи
Инцидент произошёл по улице Чкалова
Ему уже избрана мера пресечения
Пожар оперативно потушили
С взломанного аккаунта сельчанки рассылали вредоносную программу
Настил моста был разрушен неустановленным транспортным средством
Мужчина в маскхалате заявил, что нёс её в полицию
Сергею Матвееву дали условный срок
На федеральной трассе столкнулись легковушка и «Газель»
Погибших и пострадавших нет
Проводится проверка
А пострадало в них более 1000
Она отравилась продуктами горения
А ещё этой громкой историей заинтересовалась прокуратура
Они оказались в охваченном огнём доме