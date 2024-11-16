В районе Бурятии сгорел одноэтажный магазин

Пожар оперативно потушили

В ночь на 16 ноября в селе Поселье Иволгинского района по улице Советской, что недалеко от столицы Бурятии, загорелось одноэтажное строение с пристроенной котельной. По данным соцсетей, там располагается магазин.

- Огонь охватил здание полностью, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Бурятии.

Пожарные подразделения потушили возгорание на площади 204 квадрата. Пострадавших нет. На месте работали 15 специалистов и 5 единиц техники, отметили спасатели.

Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС России. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.