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Кибермошенники сделали жительницу Бурятии невольной «пособницей»

Кибермошенники сделали жительницу Бурятии невольной «пособницей»
Происшествия,  Фото:МВД по РБ
С взломанного аккаунта сельчанки рассылали вредоносную программу

Мошенники взломали аккаунт жительницы Тарбагатайского района Бурятии и от её имени разослали вирусные apk-файлы. Вечером 7 ноября 51-летней сельчанке в мессенджере от давней знакомой поступило сообщение с текстом «Проголосуй за Анечку». Открыть его заявительнице не удалось, как и позднее – зайти в сервис.

Вскоре выяснилось, что сообщение оказалось вирусным, а с её страницы на контактные номера в телефонной книге были разосланы apk-файлы с вопросом «Ты на этом видео?». В действительности, таким образом преступники в очередной раз замаскировали вредоносную программу, скачивание которой позволило бы им получить необходимые данные граждан для краж денег со счетов.

Как предупредили в МВД по Республике Бурятия, фотография не может иметь расширение apk в отличие от вирусного обеспечения. Не следует переходить по сомнительным ссылкам и открывать поступившие в сообщениях подозрительные файлы.
МВД Бурятия мошенничество

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