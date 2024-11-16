На севере Бурятии восстановили проезд на повреждённом мосту

Настил моста был разрушен неустановленным транспортным средством
Вчера, 15 ноября, дорожники восстановили проезд на мосту через реку Муякан на 319 км автодороги Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо в Муйском районе Бурятии.
В настоящее время проезд по дороге обеспечен. Восстановительные работы продолжаются. Задействовано 6 рабочих, УАЗ, автосамосвал, а также бригада рабочих и кран. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
Напомним, мост был повреждён
неустановленным транспортным средством ночью 15 ноября.
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