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На севере Бурятии восстановили проезд на повреждённом мосту

На севере Бурятии восстановили проезд на повреждённом мосту
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Настил моста был разрушен неустановленным транспортным средством

Вчера, 15 ноября, дорожники восстановили проезд на мосту через реку Муякан на 319 км автодороги Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо в Муйском районе Бурятии.

В настоящее время проезд по дороге обеспечен. Восстановительные работы продолжаются. Задействовано 6 рабочих, УАЗ, автосамосвал, а также бригада рабочих и кран. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

Напомним, мост был повреждён неустановленным транспортным средством ночью 15 ноября.
мост Бурятия ремонтные работы

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