В районе Бурятии 19-летняя девушка пострадала в полыхающем гараже

Она отравилась продуктами горения
Днём 14 ноября в иволгинском селе Поселье произошёл пожар, в котором пострадал человек. Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, в ДНТ «Жемчуг» вспыхнул гараж.
Туда отправились сотрудники пожарных частей № 21 ГПС Бурятии и № 73 республиканского управления МЧС. Им потребовалось 12 минут, чтобы потушить пламя. При эвакуации автомобиля из гаража 19-летняя девушка получила отравление продуктами горения.
В итоге огонь повредил внутренние стены постройки и потолок на общей площади в 10 «квадратов». Предварительная причина уже известна – короткое замыкание электропроводки.
А пострадало в них более 1000
Она отравилась продуктами горения
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