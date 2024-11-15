В районе Бурятии 19-летняя девушка пострадала в полыхающем гараже



Днём 14 ноября в иволгинском селе Поселье произошёл пожар, в котором пострадал человек. Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, в ДНТ «Жемчуг» вспыхнул гараж.



Туда отправились сотрудники пожарных частей № 21 ГПС Бурятии и № 73 республиканского управления МЧС. Им потребовалось 12 минут, чтобы потушить пламя. При эвакуации автомобиля из гаража 19-летняя девушка получила отравление продуктами горения.



В итоге огонь повредил внутренние стены постройки и потолок на общей площади в 10 «квадратов». Предварительная причина уже известна – короткое замыкание электропроводки.