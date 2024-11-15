15 ноября

14 ноября

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В районе Бурятии 19-летняя девушка пострадала в полыхающем гараже

В районе Бурятии 19-летняя девушка пострадала в полыхающем гараже
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Она отравилась продуктами горения

Днём 14 ноября в иволгинском селе Поселье произошёл пожар, в котором пострадал человек. Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, в ДНТ «Жемчуг» вспыхнул гараж.

Туда отправились сотрудники пожарных частей № 21 ГПС Бурятии и № 73 республиканского управления МЧС. Им потребовалось 12 минут, чтобы потушить пламя. При эвакуации автомобиля из гаража 19-летняя девушка получила отравление продуктами горения.

В итоге огонь повредил внутренние стены постройки и потолок на общей площади в 10 «квадратов». Предварительная причина уже известна – короткое замыкание электропроводки. 
пожар пострадавшие

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