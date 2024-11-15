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В Бурятии 94 человека погибли в ДТП

В Бурятии 94 человека погибли в ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
А пострадало в них более 1000

За 10 месяцев 2024 года – с января по октябрь – в Бурятии зафиксировали 864 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 94 и пострадали 1121 человек. За это время аварии унесли три детских жизни. Травмы получили 197 несовершеннолетних.

С начала года сотрудники ГИБДД поймали более 6500 нетрезвых водителей. По их вине в РБ происходило каждое пятое ДТП. В 163-х в итоге погибли 49 человек и травмировалось 195.

При надзоре за дорожным движением в 2024-ом возбудили свыше 531 тысячи дел об административных правонарушениях. Благодаря информационным системам задержали одну машину, находившуюся в розыске, пять по ориентировкам и 1000 – с прекращённой регистрацией, а также 166 лишенцев и 16 водителей без прав.

Активное участие в профилактике нарушений ПДД принимают и сами жители республики. За 10 месяцев в дежурную часть Госавтоинспекции, в том числе – через telegram-бот @gibdd03_bot – поступило свыше 1100 обращений от свидетелей небезопасного поведения водителей на дорогах. Благодаря бдительным гражданам задержать удалось 190 пьяных нарушителей.
ДТП смерть пострадавшие

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