В Улан-Удэ из-за рукоприкладства в садике возбудили уголовное дело об истязании



На инцидент, который На инцидент, который произошёл недавно в одном из детских садов в Улан-Удэ, отреагировали в СУ СКР по Бурятии. Там возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 Уголовного кодекса РФ («Истязание заведомо несовершеннолетнего»).



Сейчас воспитателя, которая ударила четырёхлетнего ребёнка по лицу, допрашивают, рассказали в следкоме. Заинтересовались этой историей и в прокуратуре РБ. Там пообещали проконтролировать ход и результаты проверки, организованной в полиции, и начали свою собственную.



В надзорном ведомстве дадут оценку исполнению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних и условиям пребывания в дошкольном учреждении. При необходимости примут меры прокурорского реагирования.





Как сообщал «Байкал-Daily», 33-летняя улан-удэнка обратилась в правоохранительные органы с заявлением на сотрудницу ДОУ, поднявшую руку на её сына. О случившемся женщина узнала от ребёнка, который дома пожаловался на головную боль.



Как выяснилось, после удара у малыша пошла носом кровь. Видеоподтверждение, кстати, в полиции имеется. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить степень вреда здоровью мальчика.



Расследование проводит и комитет по образованию городской администрации. Воспитателя на время расследования отстранили от основной работы и перевели на другую должность.



