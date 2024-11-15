В Бурятии пенсионеры угорели при пожаре

Они оказались в охваченном огнём доме
Всё произошло в селе Калёново в Иволгинском районе. Там загорелся жилой дом, в котором в этот момент были хозяева – пожилые супруги.
Как сообщили в республиканском управлении МЧС, 85-летняя женщина и её 87-летний муж получили отравление продуктами горения лёгкой степени Площадь возгорания составила два квадратных метра. Его причину установит дознаватель.
А ещё этой громкой историей заинтересовалась прокуратура
Они оказались в охваченном огнём доме
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