В Бурятии пенсионеры угорели при пожаре



Всё произошло в селе Калёново в Иволгинском районе. Там загорелся жилой дом, в котором в этот момент были хозяева – пожилые супруги.



Как сообщили в республиканском управлении МЧС, 85-летняя женщина и её 87-летний муж получили отравление продуктами горения лёгкой степени Площадь возгорания составила два квадратных метра. Его причину установит дознаватель.