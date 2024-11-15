На севере Бурятии разрушился настил моста

На место выехали рабочие
В Муйском районе Бурятии произошло разрушение настила моста через реку Муякан. Он находится на 319 км автодороги Северобайкальск – Таксимо, рассказали в группе «Муя-инфо».
Утром 15 ноября на место выехал представитель ГБУ ОБ «Дорожно-строительная служба РБ» из посёлка Таксимо. Также сообщалось, что готовится к выезду бригада ООО «Бамтоннельстрой» из посёлка Северомуйск для проведения работ по восстановлению настила.
Движение закрыли для всех видов транспорта. Отмечалось, что работы планируют завершить сегодня до 12 часов дня.
А ещё этой громкой историей заинтересовалась прокуратура
Они оказались в охваченном огнём доме
На место выехали рабочие
Его госпитализировали в медучреждение
Его экстренно эвакуировали в Улан-Удэ
Большинство из них летом «разожгла» сухая гроза
Из-за этого молодой человек стал уголовником
Очевидцы сообщают, что образовалась пробка в сторону Мухоршибири на подъёме
На одной из улиц залило проезжую часть
Мужчина задолжал собственным детям полтора миллиона рублей
Она попалась на удочку мошенников
Он пробудет под стражей два месяца
Он отделался условным сроком
Теперь вредителям придётся возмещать ущерб
На ликвидацию пожара ушло больше трёх часов