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На севере Бурятии разрушился настил моста

На севере Бурятии разрушился настил моста
Происшествия,  Фото:скриншот с видео из паблика «Весь Улан-Удэ»
На место выехали рабочие

В Муйском районе Бурятии произошло разрушение настила моста через реку Муякан. Он находится на 319 км автодороги Северобайкальск – Таксимо, рассказали в группе «Муя-инфо».

Утром 15 ноября на место выехал представитель ГБУ ОБ «Дорожно-строительная служба РБ» из посёлка Таксимо. Также сообщалось, что готовится к выезду бригада ООО «Бамтоннельстрой» из посёлка Северомуйск для проведения работ по восстановлению настила.

Движение закрыли для всех видов транспорта. Отмечалось, что работы планируют завершить сегодня до 12 часов дня.
мост ремонтные работы

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