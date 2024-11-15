На севере Бурятии разрушился настил моста

В Муйском районе Бурятии произошло разрушение настила моста через реку Муякан. Он находится на 319 км автодороги Северобайкальск – Таксимо, рассказали в группе «Муя-инфо».Утром 15 ноября на место выехал представитель ГБУ ОБ «Дорожно-строительная служба РБ» из посёлка Таксимо. Также сообщалось, что готовится к выезду бригада ООО «Бамтоннельстрой» из посёлка Северомуйск для проведения работ по восстановлению настила.Движение закрыли для всех видов транспорта. Отмечалось, что работы планируют завершить сегодня до 12 часов дня.