В Бурятии в ДТП пострадал мужчина

Его госпитализировали в медучреждение
Авария произошла накануне, 14 ноября, около 17.30 в Тарбагатайском районе Бурятии.
Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», следуя со стороны села Верхний Жирим в направлении села Хандагатай, столкнулся с машиной «Тойота Клюгер» под управлением 42-летней женщины.
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медучреждение.
Известно, что у пострадавшего нет водительских прав.
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