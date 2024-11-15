В Бурятии в ДТП пострадал мужчина

Авария произошла накануне, 14 ноября, около 17.30 в Тарбагатайском районе Бурятии.Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», следуя со стороны села Верхний Жирим в направлении села Хандагатай, столкнулся с машиной «Тойота Клюгер» под управлением 42-летней женщины.В результате ДТП водитель отечественного автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медучреждение.Известно, что у пострадавшего нет водительских прав.