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В Прибайкалье задержали любителя лесных прогулок с винтовкой

В Прибайкалье задержали любителя лесных прогулок с винтовкой
Происшествия,  Фото:ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Мужчина в маскхалате заявил, что нёс её в полицию

Государственным инспекторам в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» пришлось напомнить немолодому жителю Иркутской области о том, что нахождение с оружием, в том числе огнестрельным, в Прибайкальском национальном парке – незаконно.

Встреча «оруженосца» и инспекторов произошла вблизи посёлка Листвянка в Иркутской области накануне — 13 ноября. Рейдовая группа в ходе патрулирования территории заметила человеческие следы вне официального туристического маршрута. Оказалось, что их оставил вооружённый мужчина: при нём была винтовка с оптическим прицелом и патронами. Документов на эту ношу у любителя лесных прогулок не было. Он объяснил это обстоятельство тем, что случайно нашёл винтовку в тайге и нёс сдавать её в полицию. Однако почему-то в сторону, противоположную населённому пункту, и в маскхалате.

В настоящее время прогулка по лесу с винтовкой уже обернулась для мужчины административным протоколом за нарушение режима охраны Прибайкальского национального парка, за что грозит штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Однако это не единственное наказание: «найденная» винтовка передана в полицию. Оружие оказалось незарегистрированным. Правоохранители проводят проверку, по результатам которой мужчину могут привлечь к ответственности по одной из статей Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Иркутская область национальный парк оружие

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