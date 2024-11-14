В Забайкалье при пожаре погиб мужчина

Утром 13 ноября в селе Кутугай Александрово-Заводского района Забайкальского края произошло возгорание жилого дома по улице Центральная. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в пять часов утра.- Из-за позднего сообщения о пожаре на момент прибытия огнеборцев дом полностью сгорел и частично обвалился. В ходе ликвидации пожара было обнаружено тело 39-летнего хозяина дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.На ликвидацию пожара ушло больше трёх часов. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.