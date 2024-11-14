В Забайкалье при пожаре погиб мужчина

На ликвидацию пожара ушло больше трёх часов
Утром 13 ноября в селе Кутугай Александрово-Заводского района Забайкальского края произошло возгорание жилого дома по улице Центральная. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в пять часов утра.
- Из-за позднего сообщения о пожаре на момент прибытия огнеборцев дом полностью сгорел и частично обвалился. В ходе ликвидации пожара было обнаружено тело 39-летнего хозяина дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
На ликвидацию пожара ушло больше трёх часов. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.
На ликвидацию пожара ушло больше трёх часов
Предварительно, причина пожара - короткое замыкание
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