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В Забайкалье при пожаре погиб мужчина

В Забайкалье при пожаре погиб мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На ликвидацию пожара ушло больше трёх часов

Утром 13 ноября в селе Кутугай Александрово-Заводского района Забайкальского края произошло возгорание жилого дома по улице Центральная. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в пять часов утра.

- Из-за позднего сообщения о пожаре на момент прибытия огнеборцев дом полностью сгорел и частично обвалился. В ходе ликвидации пожара было обнаружено тело 39-летнего хозяина дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

На ликвидацию пожара ушло больше трёх часов. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.
МЧС

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