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Улан-удэнца отправили в колонию за фиктивную продажу автомобилей

Улан-удэнца отправили в колонию за фиктивную продажу автомобилей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина, придумавший мошенническую схему, прикарманил миллионы рублей

Перед судом предстал житель столицы Бурятии, уличённый в мошенничестве с использованием служебного положения. Против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159, а также по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение, совершённое в особо крупном размере»).

Как сообщили в прокуратуре республики, в августе 2023-го мужчина, будучи руководителем коммерческой организации, заключил с тремя улан-удэнцами фиктивные договоры купли-продажи транспортных средств. Злоумышленник предоставил их в качестве подтверждения совершения сделок юридическому лицу, являющемуся банковской онлайн-платформой.
 
По соглашению «продавцам» перечислили два с половиной миллиона рублей, которые те передали аферисту. Полученными деньгами тот распорядился по своему усмотрению. Кроме того, в октябре того же года мужчина продал автомобиль своего знакомого и присвоил вырученные от этого 2 миллиона 90 тысяч. С учётом мнения государственного обвинителя суд дал мошеннику три с половиной года в исправительной колонии общего режима.
мошенничество прокуратура суд уголовное дело

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