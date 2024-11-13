Улан-удэнца отправили в колонию за фиктивную продажу автомобилей



По соглашению «продавцам» перечислили два с половиной миллиона рублей, которые те передали аферисту. Полученными деньгами тот распорядился по своему усмотрению. Кроме того, в октябре того же года мужчина продал автомобиль своего знакомого и присвоил вырученные от этого 2 миллиона 90 тысяч. С учётом мнения государственного обвинителя суд дал мошеннику три с половиной года в исправительной колонии общего режима.

Как сообщили в прокуратуре республики, в августе 2023-го мужчина, будучи руководителем коммерческой организации, заключил с тремя улан-удэнцами фиктивные договоры купли-продажи транспортных средств. Злоумышленник предоставил их в качестве подтверждения совершения сделок юридическому лицу, являющемуся банковской онлайн-платформой.