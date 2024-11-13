В Бурятии сельчанин стал уголовником из-за омуля

Ему дали полгода исправительных работ
Прокуратура поддержала гособвинение против 48-летнего жителя Кабанского района. Его признали виновным по пункту «в» части 1 статьи 256 Уголовного кодекса РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста и на миграционных путях к нему»).
Произошло всё в августе. Мужчина, зная, что вылов рыбы в Байкале во время нереста запрещён, поймал в сети омуль. Ущерб перевалил за 36 тысяч рублей.
Суд с учётом позиции гособвинителя и полного возмещения ущерба назначил сельчанину наказание – шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Лодку и автомобиль у браконьера конфисковали. Приговор уже вступил в законную силу.
Ему дали полгода исправительных работ
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