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В Бурятии произошло «неощутимое» землетрясение

В Бурятии произошло «неощутимое» землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
В республике тряхнуло северный район

В Бурятии накануне произошло землетрясение. Его зафиксировали в 20:22 по местному времени – в точке с координатами 56.43° северной широты и 113.45° восточной долготы.

Эпицентр находился в Муйском районе – в 28 километрах к северо-западу от Северомуйска. Энергетический класс составил 11,2, а магнитуда – 4.

- По предварительной информации, на территории района толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, – рассказали в республиканском управлении МЧС.

До этого сейсмособытие случилось в Бурятии вечером 10 ноября. Подземный толчок зарегистрировали в самом отдалённом районе республики – Окинском, но его почувствовали даже некоторые жители Улан-Удэ. Большинство же заявили, что ничего не ощутили и, как всегда, узнали обо всём из соцсетей

По данным МЧС, слабые толчки были на территории Оки. В Иркутске же интенсивность составила 3 балла. Энергетический класс землетрясения оценили в 12.7.  

землетрясение МЧС

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