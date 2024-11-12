В Улан-Удэ обиженный маршрутчик сломал пассажиру нос



На днях многие местные паблики во «ВКонтакте» облетела история, которая произошла в столице Бурятии ещё в сентябре. А рассказала её местная жительница. По словам женщины, в тот день её 19-летний сын ехал домой на маршрутке.



Плату за проезд он перевёл на карту водителя и, как утверждает автор поста, случайно перечислил больше положенного, о чём и сообщил маршрутчику. Тот принялся искать уведомление о переводе на своём смартфоне.



- Искал очень долго, не веря, что он ему перевёл больше. Сын попросил его ускориться, водитель в ответ нагрубил, – поведала улан-удэнка.



Пассажир тоже не остался в долгу и при выходе из микрика «послал» мужчину. Однако, если верить рассказу, водитель догнал его, бросив автобус с людьми на остановке, повернул к себе, оттащил в сторону и ударил по лицу, а увидев хлынувшую кровь, ретировался.



Оказавшиеся рядом люди оказали парню помощь и помогли добраться до травмпункта.



- Врач зафиксировал закрытый перелом носа со смещением. Там же, в травмпункте, сыну вправляли нос. После этого случая мы написали заявление в полицию. Приезжал участковый, но прошло уже почти два месяца, а результата никакого. Водитель продолжает работать. Бригадир маршрута полностью поддерживает его. Ответил мне: «Ничего страшного, мне трижды нос ломали. Он всего лишь пощёчину дал!», – гласит запись.



Под публикацией развернулась оживлённая дискуссия. Одни посоветовали подключить к этой истории прокуратуру, другие встали на сторону маршрутчика, заявив, что пассажиру нужно было следить за языком.





