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В Забайкалье при пожаре погиб 19-летний парень

В Забайкалье при пожаре погиб 19-летний парень
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Его тело лежало на обгоревшей кровати

Ночью 12 ноября в городе Шилка Забайкальского края произошёл пожар, унёсший жизнь молодого человека. Горело одноэтажное нежилое здание на улице Станционная.

По прибытии пожарных строение полыхало на площади 400 квадратных метров. Во время ликвидации возгорания было обнаружено тело 19-летнего мужчины на обгоревшей кровати.

- Сотрудниками государственного пожарного надзора предварительно установлено, что накануне пожара двое мужчин, находясь в одноэтажном здании, распивали алкоголь и курили в помещении, не соблюдая правил пожарной безопасности. Обнаружив возгорание, второй мужчина выбежал из помещения ещё до прибытия пожарных, но вернуться не смог из-за сильного задымления и открытого горения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Предварительной причиной пожара рассматривается неосторожное обращение с огнём в состоянии алкогольного опьянения.
МЧС

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