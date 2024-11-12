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В Иркутской области подросток избил одноклассницу

В Иркутской области подросток избил одноклассницу
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Пострадавшую девочку доставили в больницу

6 ноября в рабочем посёлке Тайтурка Усольского района Иркутской области 12-летний мальчик избил свою одноклассницу.

В пресс-службе МВД по Иркутской области сообщили, что девочка получила травмы и доставлена в больницу. Правоохранители установили, что участникам конфликта по 12 лет. В настоящее время полицейские разбираются в произошедшем.

Следователи СК по данному факту проводят процессуальную проверку. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий.

- Прокуратура г. Усолье-Сибирское организовала проверку по сообщению о причинении 6 ноября телесных повреждений 12-летней девочке её одноклассником в результате ссоры по дороге с занятий на улице Тюнева в рабочем посёлке Тайтурка Усольского района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Причины и условия произошедшего устанавливаются.
полиция

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