В Иркутской области подросток избил одноклассницу

6 ноября в рабочем посёлке Тайтурка Усольского района Иркутской области 12-летний мальчик избил свою одноклассницу.В пресс-службе МВД по Иркутской области сообщили, что девочка получила травмы и доставлена в больницу. Правоохранители установили, что участникам конфликта по 12 лет. В настоящее время полицейские разбираются в произошедшем.Следователи СК по данному факту проводят процессуальную проверку. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий.- Прокуратура г. Усолье-Сибирское организовала проверку по сообщению о причинении 6 ноября телесных повреждений 12-летней девочке её одноклассником в результате ссоры по дороге с занятий на улице Тюнева в рабочем посёлке Тайтурка Усольского района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.Причины и условия произошедшего устанавливаются.