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В селе в Бурятии загорелся жилой дом

В селе в Бурятии загорелся жилой дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
От огня пострадало напольное покрытие

Всё произошло ночью 12 ноября. В селе Тунка вспыхнул жилой дом. Туда отправились пожарные.

Когда они прибыли на место, внутри полыхало пламя. Огонь повредил напольное покрытие на площади в 5 квадратных метров. Предварительная причина уже известна – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

Её одно возгорание было в Улан-Удэ. На улице 2-ая Университетская пламя охватило баню. От него пострадали потолочные перекрытия и дверь на общей площади в два «квадрата». Случилось всё из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. 
пожар

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