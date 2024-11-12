В селе в Бурятии загорелся жилой дом

Всё произошло ночью 12 ноября. В селе Тунка вспыхнул жилой дом. Туда отправились пожарные.Когда они прибыли на место, внутри полыхало пламя. Огонь повредил напольное покрытие на площади в 5 квадратных метров. Предварительная причина уже известна – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.Её одно возгорание было в Улан-Удэ. На улице 2-ая Университетская пламя охватило баню. От него пострадали потолочные перекрытия и дверь на общей площади в два «квадрата». Случилось всё из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.