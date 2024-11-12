В Бурятии полыхали два автомобиля

К возгораниям привели неисправность и короткое замыкание
Накануне в Бурятии дважды горели автомобили. Один вспыхнул в муйском посёлке Таксимо. Когда на место прибыли пожарные, огонь полностью охватил машину.
Его ликвидировал на общей площади в 3 квадратных метров. Предварительная причина – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, рассказали в республиканском управлении МЧС.
Второй такой случай был в Улан-Удэ. Площадь возгорания составила один квадратный метр. К нему привело короткое замыкание.
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