В Бурятии полыхали два автомобиля

Накануне в Бурятии дважды горели автомобили. Один вспыхнул в муйском посёлке Таксимо. Когда на место прибыли пожарные, огонь полностью охватил машину.Его ликвидировал на общей площади в 3 квадратных метров. Предварительная причина – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, рассказали в республиканском управлении МЧС.Второй такой случай был в Улан-Удэ. Площадь возгорания составила один квадратный метр. К нему привело короткое замыкание.